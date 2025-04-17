SpaceX Маска лидирует в тендере на создание системы ПВО "Золотой купол" – Reuters

SpaceX вместе с компаниями Palantir и Anduril принимает участие в тендере на разработку части системы противоракетной обороны "Золотой купол"

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Компания Space X Илона Маска и еще два ее партнера лидируют в тендере на ключевую часть проекта противоракетной обороны "Золотой купол", который был объявлен президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщили шесть источников Reuters.

SpaceX вместе с компаниями Palantir и Anduril принимает участие в тендере на разработку части системы противоракетной обороны "Золотой купол". Эти компании были основаны предпринимателями, поддерживавшими Трампа.

По словам собеседников журналистов, в последние недели представители трех компаний встречались с чиновниками администрации Трампа и Пентагона, чтобы представить свой план, в рамках которого будет построено и запущено от 400 до более чем 1000 спутников, которые будут вращаться по всему миру для выявления ракет и отслеживания их перемещения. Отдельный флот из 200 ударных спутников потом сбивал бы вражеские ракеты, сообщили три источника.

SpaceX отвечает за часть проекта, где спутники будут обнаруживать ракеты и определять, идут ли они в США. Стоимость инженерных работ со спутниками оценивается от $6 млрд до $10 млрд. За последние пять лет SpaceX успешно запустил сотни спутников, которые могут быть адаптированы для этой программы.

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Министр обороны Питер Гегсет призвал Пентагон подать предложения до 28 февраля и ускорить развертывание спутников. Это дает SpaceX преимущество через ее ракеты Falcon 9 и существующие спутники, которые можно модернизировать для этой программы, отмечает Reuters.

Несмотря на это, некоторые эксперты сомневаются, сможет ли SpaceX создать эффективную и экономичную систему защиты США. Также компания предложила модель "сервиса по подписке", когда правительство будет платить за доступ к технологии вместо того, чтобы владеть системой. Этот подход может ускорить развертывание, но вызывает беспокойство из-за необычности такого подхода.

Хотя Пентагон имеет положительные сигналы по SpaceX, принятие решения о "Золотом куполе" еще на ранней стадии, и программа может измениться в ближайшие месяцы.