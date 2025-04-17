SpaceX Маска лідирує у тендері на створення системи ППО "Золотий купол" – Reuters

SpaceX разом з компаніями Palantir і Anduril бере участь у тендері на розробку частини системи протиракетної оборони "Золотий купол"

Ілон Маск та Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Компанія Space X Ілона Маска та ще двоє її партнерів лідирують у тендері на ключову частину проєкту протиракетної оборони "Золотий купол", який було оголошено президентом Дональдом Трампом. Про це повідомили шість джерел Reuters.

Зазначається, що SpaceX разом з компаніями Palantir і Anduril бере участь у тендері на розробку частини системи протиракетної оборони "Золотий купол". Ці компанії були засновані підприємцями, які підтримували Трампа.

За словами співрозмовників журналістів, в останні тижні представники трьох компаній зустрічалися з високопосадовцями адміністрації Трампа і Пентагону, щоб представити свій план, в межах якого буде побудовано і запущено від 400 до більш ніж 1000 супутників, які обертатимуться по всьому світу для виявлення ракет та відстеження їхнього переміщення. Окремий флот із 200 ударних супутників потім збивав би ворожі ракети, повідомили три джерела.

SpaceX відповідає за частину проєкту, де супутники виявлятимуть ракети та визначатимуть, чи йдуть вони до США. Вартість інженерних робіт з супутниками оцінюється від $6 млрд до $10 млрд. За останні п’ять років SpaceX успішно запустила сотні супутників, що можуть бути адаптовані для цієї програми.

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Міністр оборони Пітер Гегсет закликав Пентагон подати пропозиції до 28 лютого та прискорити розгортання супутників. Це дає SpaceX перевагу через її ракети Falcon 9 і наявні супутники, які можна модернізувати для цієї програми, зазначає Reuters.

Попри це, деякі експерти сумніваються, чи зможе SpaceX створити ефективну та економічну систему для захисту США. Також компанія запропонувала модель "сервісу за підпискою", коли уряд платитиме за доступ до технології замість того, щоб володіти системою. Цей підхід може прискорити розгортання, але викликає занепокоєння через незвичність такого підходу.

Хоча Пентагон має позитивні сигнали щодо SpaceX, ухвалення рішення про "Золотий купол" ще на ранній стадії, і програма може змінитися в найближчі місяці.