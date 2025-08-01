CNN: США могут испытать "Золотой купол" Трампа в 2028 году

"Золотой купол" США сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены из других уголков мира

Дональд Трамп (Фото: Truth Social)

Пентагон запланировал свое первое испытание системы противоракетной обороны "Золотой купол" перед следующими президентскими выборами в 2028 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

По словам собеседников, для военных чиновников установили жесткий срок, чтобы доказать, что они могут воплотить в реальность видение президента Дональда Трампа о космическом щите, который может защитить США.

"Золотой купол" сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены из других уголков мира", – отметили собеседник CNN.

Как сообщил изданию чиновник оборонного ведомства, испытания ракет планируются задолго до 2028 года.

По словам представителя оборонного ведомства, MDA планирует назвать испытания FTI-X.

FTI расшифровывается как "Интегрированное полетное испытание", что означает, что испытание будет предусматривать совместную работу многих датчиков и систем вооружения "Золотого купола" для поражения нескольких целей.

Второй собеседник сообщил, что испытания, запланированные на 2028 год, могут стать лишь "первой фазой" программы.

По его словам, сейчас проект сосредоточен на быстром развитии и использовании уже имеющихся систем, чтобы продемонстрировать, что масштабная концепция противоракетного щита заслуживает дальнейшего финансирования.