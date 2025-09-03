США отреагировали на парад: Из-за сближения РФ и Китая Трамп приказал возродить армию

Пит Хегсет (Фото: Ken Cedeno / EPA)

Из-за сближения Китая и России президент США Дональд Трамп приказал Министерству обороны страны "возродить" американские вооруженные силы и "быть готовыми". Об этом заявил глава ведомства Пит Хегсет в интервью американскому телеканалу Fox News.

"К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасным следствием отсутствия американского лидерства и американской силы, и вы видели это по всему миру, и это проявилось в том, что мы видели прошлым вечером [во время парада в Китае] по телевизору", – заявил чиновник, реагируя на торжества по случаю окончания II Мировой войны в Азии в китайской столице.

По его словам, поэтому Трамп поручил Министерству обороны "быть готовыми, возродить наши вооруженные силы в историческом масштабе, восстановить воинский дух и установить сдерживание".

"Не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы нет [не стремимся] – и мы четко заявили об этом Китаю, России и другим странам. А потому, что будучи готовыми, вы предотвращаете конфликт", – пояснил Хегсет.

Он добавил, что демонстрации и парады "это хорошо", но Штаты надеются, что они не проявятся в виде реального военного конфликта.

"Поэтому мы знаем, во что они верят и чем они являются. Мы также знаем, насколько мы сильны и какие военные преимущества имеем. Они это также знают. Наша задача – сохранить эти военные преимущества в космосе, в воздухе, на море, под водой и с помощью дальнобойного оружия. Все наши возможности, "Золотой купол", которые Китай знает, что не может повторить, и мы будем это делать в рамках этой администрации", – добавил глава Пентагона.

Он отметил, что США собираются сохранить стратегическое преимущество. В то же время Хегсет добавил, что Трамп имеет "прекрасные отношения" с китайским главой Си Цзиньпином и "использует это, надеясь найти способы сотрудничества".

"В любом случае, мы всегда будем готовы", – подытожил руководитель оборонного ведомства.