Рютте после парада в Пекине: Для НАТО вызов – не только Россия, но и Китай, Иран и КНДР
Вызов для НАТО представляет не только Россия, но и Китай, Иран и Северная Корея. Они расширяют оборонное сотрудничество и готовятся к длительному противостоянию, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает газета The Guardian.
Чиновник заявил о риске более широкой конфронтации в будущем, ссылаясь на фотографии с военного парада в Пекине 3 сентября, отметил, что действия Североатлантического Альянса не направлены на "новую гонку вооружений", а призваны защитить НАТО.
"Некоторые могут волноваться о новой гонке вооружений, но я могу заверить вас, что наша цель не заключается в провокации. Наша цель – защищать и обеспечивать, чтобы мы могли и в дальнейшем наслаждаться свободой и безопасностью, которые мы все так ценим, свободой и безопасностью, ради сохранения которых и было создано НАТО", – рассказал Рютте.
Он добавил, что неспровоцированная война РФ против Украины является "самым очевидным примером этой угрозы".
"Но угроза не исчезнет с окончанием войны, и вызов не ограничивается только Россией. Китай, Иран и Северная Корея представляют вызовы как по отдельности, так и в результате сотрудничества. Достаточно посмотреть на фотографии из Пекина за последние несколько дней и на то, как они держатся за руки. Они расширяют сотрудничество в оборонной промышленности до беспрецедентного уровня. Они готовятся к длительной конфронтации", – акцентировал генсек НАТО.
Он отметил, что вызовы, с которыми сталкивается Альянс, являются долговременными – и поэтому союзники должны быть готовы.
- 3 сентября диктатор России Путин, его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын и глава Китая Си Цзиньпин впервые публично встретились вместе на военном параде в Пекине.
- На фоне этого президент США Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой передать "самые теплые пожелания" Путину и Ыну, заявив, что три страны "строят заговор" против США.
- Глава Пентагона заявил, что из-за сближения РФ и Китая Трамп приказал ведомству "возродить" американские вооруженные силы и "быть готовыми".
- Президент Зеленский упрекнул партнеров, которые в Китае обнимались с Путиным и жали "руки... залитые кровью".
