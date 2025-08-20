Bloomberg: Близько 10 країн готові відправити війська до України після припинення боїв

Іноземний військовий контингент буде розміщено далі від лінії фронту

Британські військові (Ілюстративне фото: Flickr)

Близько 10 країн готові спрямувати війська до України в межах надання гарантій безпеки після припинення бойових дій. Про це пише Bloomberg, посилаючись на неназваних обізнаних із питанням співрозмовників.

За їхніми словами, зустріч "коаліції охочих" 19 серпня була присвячена плану спрямування британських і французьких військ до України в межах мирної угоди, зокрема обговорювалась чисельність та посади військовослужбовців.

Близько десятка країн висловили готовність, водночас характер будь-якої підтримки з боку США залишається неясним.

Згідно з пакетом гарантій, що розробляється, перший етап передбачає допомогу в зміцненні українських військ шляхом навчання й підкріплення, повідомили співрозмовники журналістів.

Українські сили підтримуватиме багатонаціональна група, що складається переважно з європейських військ, до складу якої Велика Британія та Франція готові спрямувати сотні своїх солдатів, які будуть розміщені далі від лінії фронту.

Подальша частина плану передбачає так званий американський бекстоп, який би сприяв обміну розвідувальними даними, спостереженню за кордонами, озброєнню і, можливо, протиповітряній обороні.

Європейські військові представники зустрінуться з американськими колегами найближчими днями, щоб уточнити гарантії безпеки й підготуватися до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій.

У цих переговорах візьмуть участь головнокомандувач військовими силами НАТО в Європі, а також начальники оборонних відомств країн-членів, повідомили співрозмовники Bloomberg.