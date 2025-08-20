Bloomberg: Около 10 стран готовы отправить войска в Украину после прекращения боев

Иностранный военный контингент будет размещен подальше от линии фронта

Британские военные (Иллюстративное фото: Flickr)

Около 10 стран готовы направить войска в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности после прекращения боевых действий. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванных осведомленных с вопросом собеседников.

По их словам, встреча "коалиции желающих" 19 августа была посвящена плану отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, в частности обсуждалась численность и должности военнослужащих.

Около десятка стран выразили готовность, при этом характер любой поддержки со стороны США остается неясным.

Согласно разрабатываемому пакету гарантий, первый этап предусматривает помощь в укреплении украинских войск путем обучения и подкрепления, сообщили собеседники журналистов.

Украинские силы будет поддерживать многонациональная группа, состоящая преимущественно из европейских войск, в состав которой Великобритания и Франция готовы направить сотни своих солдат, которые будут размещены подальше от линии фронта.

Дальнейшая часть плана предусматривает так называемый американский бэкстоп, который бы способствовал обмену разведывательными данными, наблюдению за границами, вооружению и, возможно, противовоздушной обороне.

Европейские военные представители встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы уточнить гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий.

В этих переговорах примут участие главнокомандующий военными силами НАТО в Европе, а также начальники оборонных ведомств стран-членов, сообщили собеседники Bloomberg.