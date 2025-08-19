Члены Евросовета договорились работать с США над "конкретными" гарантиями безопасности
Члены Европейского совета после обсуждения результатов саммита в Вашингтоне с участием президента США Дональд Трамп и президента Володимира Зеленського договорились сотрудничать с Соединенными Штатами над "конкретными" гарантиями безопасности для Украины. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта в социальной сети Х.
Он заявил, что Украина останется приоритетным вопросом в повестке дня лидеров в ближайшие "недели и месяцы".
"Мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами над конкретными и важными гарантиями безопасности. Вместе с президентом Зеленским и США мы подготовим следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира", – написал Кошта.
Он подчеркнул, что ЕС сохраняет единство и непоколебимую поддержку Украины, а также привержен делу сохранения давления на Россию.
Как сообщил Зеленский в Telegram написал, что сразу после заседания Кошта позвонил ему, чтобы обсудить результаты встречи.
"Надежные гарантии безопасности для Украины, которые будут работать, – это самое важное достижение нашей совместной работы – всех партнеров, а главное, украинской храбрости, которая защитила нашу независимость", – написал Зеленский после разговора.
Лидеры также обсудили подготовку нового, 19-го пакета санкций Европейского союза против России.
"Давление должно усиливаться, пока Россия не предпримет реальных шагов для прекращения войны", – заявил президент.
- 19 августа на очередном заседании "Коалиция желающих" приняла дальнейшие шаги Что касается поддержки Украины, в частности, договорились о встрече с представителями американских вооруженных сил для обсуждения гарантий безопасности и продления санкционного давления на Россию.
