Члены Евросовета договорились работать с США над "конкретными" гарантиями безопасности

Состоялось внеочередное заседание лидеров ЕС по итогам встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне

Антониу Кошта во время заседания членов Европейского совета (Фото: @eucopresident)

Члены Европейского совета после обсуждения результатов саммита в Вашингтоне с участием президента США Дональд Трамп и президента Володимира Зеленського договорились сотрудничать с Соединенными Штатами над "конкретными" гарантиями безопасности для Украины. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта в социальной сети Х.

Он заявил, что Украина останется приоритетным вопросом в повестке дня лидеров в ближайшие "недели и месяцы".

"Мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами над конкретными и важными гарантиями безопасности. Вместе с президентом Зеленским и США мы подготовим следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира", – написал Кошта.

Он подчеркнул, что ЕС сохраняет единство и непоколебимую поддержку Украины, а также привержен делу сохранения давления на Россию.

Как сообщил Зеленский в Telegram написал, что сразу после заседания Кошта позвонил ему, чтобы обсудить результаты встречи.

"Надежные гарантии безопасности для Украины, которые будут работать, – это самое важное достижение нашей совместной работы – всех партнеров, а главное, украинской храбрости, которая защитила нашу независимость", – написал Зеленский после разговора.

Лидеры также обсудили подготовку нового, 19-го пакета санкций Европейского союза против России.

"Давление должно усиливаться, пока Россия не предпримет реальных шагов для прекращения войны", – заявил президент.