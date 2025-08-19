"Коалиция желающих" согласует гарантии безопасности с США и продолжит санкции против РФ
"Коалиция желающих" на очередном заседании определила дальнейшие шаги по поддержке Украины, в частности договорилась о встрече с американскими военными для обсуждения гарантий безопасности и продлении санкционного давления на Россию. Об этом сообщил британский правительственный портал.
В заявлении говорится, что страны-участницы договорились о встрече групп планирования коалиции с американскими коллегами "для дальнейшего укрепления планов по обеспечению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий".
Встреча состоится в ближайшие дни.
Участники заседания также договорились о продлении санкций против России.
"Обсудили, как можно оказать дальнейшее давление на Путина, в том числе посредством санкций, пока он не покажет, что готов предпринять серьезные шаги для прекращения незаконного вторжения", – сообщили в британском правительстве.
Заседание "коалиции желающих" состоялось под сопредседательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона в виртуальном режиме.
Во встрече приняли участие лидеры более чем 30 стран.
- 19 августа Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не будут направлять свои войска в Украину после прекращения российско-украинской войны для сдерживания России, но рассматривают возможность предоставления гарантий воздушной безопасности.
