"Коалиция желающих" согласует гарантии безопасности с США и продолжит санкции против РФ

В очередном заседании стран-партнеров Украины приняли участие более 30 международных лидеров

Кер Стармер и Эмманюэль Макрон (Фото: AARON SCHWARTZ/EPA)

"Коалиция желающих" на очередном заседании определила дальнейшие шаги по поддержке Украины, в частности договорилась о встрече с американскими военными для обсуждения гарантий безопасности и продлении санкционного давления на Россию. Об этом сообщил британский правительственный портал.

В заявлении говорится, что страны-участницы договорились о встрече групп планирования коалиции с американскими коллегами "для дальнейшего укрепления планов по обеспечению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий".

Встреча состоится в ближайшие дни.

Участники заседания также договорились о продлении санкций против России.

"Обсудили, как можно оказать дальнейшее давление на Путина, в том числе посредством санкций, пока он не покажет, что готов предпринять серьезные шаги для прекращения незаконного вторжения", – сообщили в британском правительстве.

Заседание "коалиции желающих" состоялось под сопредседательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона в виртуальном режиме.

Во встрече приняли участие лидеры более чем 30 стран.