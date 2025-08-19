Трамп заявил, что США не будут отправлять военных в Украину, но окажут помощь "в воздухе"

Американский лидер рассказал, какими могут быть гарантии безопасности со стороны его страны

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum/EPA )

Соединенные Штаты не будут направлять свои войска в Украину после прекращения российско-украинской войны для сдерживания России, но рассматривают вариант предоставления гарантий безопасности воздушного пространства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Журналист спросил главу Штатов, можно ли быть уверенными, что американских войск не будет в Украине.

"У вас есть мои гарантии, и я президент. Я просто пытаюсь остановить убийства", – ответил Трамп.

Однако он предположил, что США могут предоставить гарантии безопасности "в воздухе".

"Мы готовы помочь им во многих вопросах, особенно если можно будет обсудить это по воздуху, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас", – сказал американский лидер.

Президент США заявил, что всегда считал Украину "буфером" между Россией и Европой.

Он подтвердил, что некоторые европейские страны готовы отправить свои войска для сдерживания российской агрессии.

"Они хотят присутствовать на местах", – добавил он.

По словам Трампа, речь идет о военном контингенте Франции, Германии и Великобритании.