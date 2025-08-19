Трамп заявил, что США не будут отправлять военных в Украину, но окажут помощь "в воздухе"
Соединенные Штаты не будут направлять свои войска в Украину после прекращения российско-украинской войны для сдерживания России, но рассматривают вариант предоставления гарантий безопасности воздушного пространства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Журналист спросил главу Штатов, можно ли быть уверенными, что американских войск не будет в Украине.
"У вас есть мои гарантии, и я президент. Я просто пытаюсь остановить убийства", – ответил Трамп.
Однако он предположил, что США могут предоставить гарантии безопасности "в воздухе".
"Мы готовы помочь им во многих вопросах, особенно если можно будет обсудить это по воздуху, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас", – сказал американский лидер.
Президент США заявил, что всегда считал Украину "буфером" между Россией и Европой.
Он подтвердил, что некоторые европейские страны готовы отправить свои войска для сдерживания российской агрессии.
"Они хотят присутствовать на местах", – добавил он.
По словам Трампа, речь идет о военном контингенте Франции, Германии и Великобритании.
- 18 августа Трамп встретился с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме. Во время встречи Трамп подтвердил, что обсудит с партнерами вариант гарантий безопасности для Украины в рамках пятой статьи НАТО.
- Сенатор США Рубио заявил после переговоров в Белом доме, что Украина после окончания войны имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.
- Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что Украина работает с партнерами над конкретным содержанием гарантий безопасности.
