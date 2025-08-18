Трамп: Через неделю-две узнаем, есть ли решение в войне против Украины

Глава Штатов заявил, что "мы сделаем все возможное", чтобы достичь мира

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что за несколько недель удастся узнать о том, можно ли найти решение в российско-украинской войне. Об этом он рассказал во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими партнерами в Белом доме.

"Посмотрим. И через некоторое время – не очень далекое, неделю-две – мы узнаем, удастся ли нам решить эту проблему, или эти ужасные бои будут продолжаться и дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы положить этому конец", – заявил руководитель Штатов.

Относительно закрытой встречи с Зеленским и партнерами, которая началась после публичной части, Трамп заявил, что не думает, что "есть какие-то слишком сложные вопросы" в переговорах.

"Сейчас ситуация такова, что люди [партнёры] хотят что-то делать... Я знаю его [российского диктатора] уже давно. У меня всегда были отличные отношения с ним. Я думаю, что президент Путин тоже хочет найти ответ", – отметил глава США.