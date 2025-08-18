Трамп: За тиждень-два дізнаємось, чи є рішення у війні проти України

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає, що за декілька тижнів вдасться дізнатися про те, чи можна знайти рішення у російсько-українській війні. Про це він розповів під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими партнерами у Білому домі.

"Побачимо. І через певний час — не дуже далекий, тиждень-два — ми дізнаємося, чи вдасться нам вирішити цю проблему, чи ці жахливі бої триватимуть і далі. Ми зробимо все можливе, щоб покласти цьому край", – заявив керівник Штатів.

Стосовно закритої зустрічі з Зеленським та партнерами, яка розпочалась після публічної частини, Трамп заявив, що не думає, що "є якісь надто складні питання" у переговорах.

"Зараз ситуація така, що люди [партнери] хочуть щось робити... Я знаю його [російського диктатора] вже давно. У мене завжди були чудові стосунки з ним. Я думаю, що президент Путін теж хоче знайти відповідь", – зазначив глава США.