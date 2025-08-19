Литовский евродепутат о гарантиях безопасности Украине: Многие вопросы остаются открытыми

Пятрас Ауштрявичюс отметил, что пока нет четкого понимания, какие именно гарантии безопасности должны быть предоставлены Украине

Встреча в Белом дома 19 августа (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Член комитета по иностранным делам Европарламента (Литва) Пятрас Ауштрявичюс считает, что вопрос гарантий безопасности для Украины до сих пор не имеет четкого формата. Он подчеркнул, что критические вопросы, в частности закрытие неба и предоставление систем ПВО, остаются нерешенными. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net для разбора по мирным переговорам, которые состоялись 18 августа в Вашингтоне.

"Мы все еще далеки от четкого понимания, какие именно гарантии безопасности должны быть предоставлены Украине, чтобы обеспечить ее безопасность в условиях соседства с Россией. Однако это хороший знак, что вопрос обсуждается. Нужно время, чтобы определить, кто именно предоставит эти гарантии, в каком формате и на какой срок. Многие вопросы остаются открытыми", – отметил Ауштрявичюс.

Читайте также Перепрошить Трампа. Чего Зеленский и Европа достигли в Вашингтоне

По его словам, вопрос отправки европейских войск в Украину, закрытия неба или предоставления воздушной обороны – это критические моменты, учитывая количество жертв среди гражданских от российских авиаударов.

Евродепутат также отметил, что на встрече в Белом доме была другая атмосфера. По его словам, присутствие Европейской команды изменило динамику переговоров.

"Атмосфера изменилась, и суть обсуждения была более серьезной. Это является важным моментом, поскольку Европа наконец вступила в игру и сделала разницу. Это нужно сохранить", – отметил он.

Относительно перспектив договоренностей между Украиной и Россией он отметил, что если Россия поймет, что Запад продолжает серьезную поддержку Украины, она может согласиться на прекращение огня.

"Если нет, Россия попытается избежать ответственности и продолжит играть в свою игру", – подытожил Ауштрявичюс.