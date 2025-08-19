Литовский евродепутат о гарантиях безопасности Украине: Многие вопросы остаются открытыми
Член комитета по иностранным делам Европарламента (Литва) Пятрас Ауштрявичюс считает, что вопрос гарантий безопасности для Украины до сих пор не имеет четкого формата. Он подчеркнул, что критические вопросы, в частности закрытие неба и предоставление систем ПВО, остаются нерешенными. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net для разбора по мирным переговорам, которые состоялись 18 августа в Вашингтоне.
"Мы все еще далеки от четкого понимания, какие именно гарантии безопасности должны быть предоставлены Украине, чтобы обеспечить ее безопасность в условиях соседства с Россией. Однако это хороший знак, что вопрос обсуждается. Нужно время, чтобы определить, кто именно предоставит эти гарантии, в каком формате и на какой срок. Многие вопросы остаются открытыми", – отметил Ауштрявичюс.
По его словам, вопрос отправки европейских войск в Украину, закрытия неба или предоставления воздушной обороны – это критические моменты, учитывая количество жертв среди гражданских от российских авиаударов.
Евродепутат также отметил, что на встрече в Белом доме была другая атмосфера. По его словам, присутствие Европейской команды изменило динамику переговоров.
"Атмосфера изменилась, и суть обсуждения была более серьезной. Это является важным моментом, поскольку Европа наконец вступила в игру и сделала разницу. Это нужно сохранить", – отметил он.
Относительно перспектив договоренностей между Украиной и Россией он отметил, что если Россия поймет, что Запад продолжает серьезную поддержку Украины, она может согласиться на прекращение огня.
"Если нет, Россия попытается избежать ответственности и продолжит играть в свою игру", – подытожил Ауштрявичюс.
- 18 августа Трамп встретился с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
- Во время встречи Трамп подтвердил, что обсудит с партнерами вариант гарантий безопасности для Украины в формате 5 статьи НАТО.
- Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Белом доме заявил, что Украина после завершения войны имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.
- Генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в течение последних нескольких месяцев над концепцией гарантий безопасности для Украины работает группа из 30 стран, в частности Япония и Австралия.
