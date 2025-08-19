Члени Євроради домовилися співпрацювати з США над "конкретними" гарантіями безпеки

Відбулося позачергове засідання лідерів ЄС за результатами зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні

Антоніу Кошта під час засідання членів Євроради (Фото: @eucopresident)

Члени Європейської ради після обговорення результатів саміту у Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами над "конкретними" гарантіями безпеки для України. Про це повідомив голова Європейської ради Антоніу Кошта у соцмережі Х.

Він заявив, що Україна залишатиметься пріоритетним питанням порядку денного лідерів у наступні "тижні й місяці".

"Ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами над конкретними та важливими гарантіями безпеки. Разом з президентом Зеленським і США ми підготуємо наступні кроки для досягнення справедливого й міцного миру", – написав Кошта.

Він підкреслив, що ЄС зберігає єдність і непохитну підтримку України, а також відданий справі збереження тиску на Росію.

Як повідомив Зеленський у Telegram, відразу після засідання Кошта зателефонував йому, щоб обговорити результати зустрічі.

"Надійні гарантії безпеки для України, що спрацюють, – це найважливіше досягнення нашої спільної роботи – усіх партнерів, а головне, української хоробрості, яка захистила нашу незалежність", – написав Зеленський після розмови.

Також лідери обговорили підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Тиск має посилюватися, поки Росія не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну", – заявив президент.