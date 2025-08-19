Члени Євроради домовилися співпрацювати з США над "конкретними" гарантіями безпеки
Члени Європейської ради після обговорення результатів саміту у Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами над "конкретними" гарантіями безпеки для України. Про це повідомив голова Європейської ради Антоніу Кошта у соцмережі Х.
Він заявив, що Україна залишатиметься пріоритетним питанням порядку денного лідерів у наступні "тижні й місяці".
"Ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами над конкретними та важливими гарантіями безпеки. Разом з президентом Зеленським і США ми підготуємо наступні кроки для досягнення справедливого й міцного миру", – написав Кошта.
Він підкреслив, що ЄС зберігає єдність і непохитну підтримку України, а також відданий справі збереження тиску на Росію.
Як повідомив Зеленський у Telegram, відразу після засідання Кошта зателефонував йому, щоб обговорити результати зустрічі.
"Надійні гарантії безпеки для України, що спрацюють, – це найважливіше досягнення нашої спільної роботи – усіх партнерів, а головне, української хоробрості, яка захистила нашу незалежність", – написав Зеленський після розмови.
Також лідери обговорили підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.
"Тиск має посилюватися, поки Росія не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну", – заявив президент.
- 19 серпня "коаліція охочих" на черговій зустрічі ухвалила подальші кроки щодо підтримки України, зокрема домовилася про зустріч з військовими США для обговорення безпекових гарантій і подовження санкційного тиску на Росію.
Коментарі (0)