Европа готова предоставить Украине гарантии в день, когда будет подписан мир – Макрон

Президент Франции также отметил, что теперь все зависит от России

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Европейские государства готовы предоставить Украине гарантии безопасности в день, когда будет подписано мирное соглашение с Россией. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного брифинга с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. И мы сегодня можем сказать – мы готовы дать политическую поддержку этим договоренностям", – сказал Макрон.

Он также отметил, что подготовительная работа, проведенная после саммита в Вашингтоне, завершена и будет политически одобрена на заседании "Коалиции желающих".

"Теперь все зависит от России, готова ли она к тем условиям, на которых она предлагала мир в Америке", – отметил президент Франции.