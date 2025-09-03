Европа готова предоставить Украине гарантии в день, когда будет подписан мир – Макрон
Европейские государства готовы предоставить Украине гарантии безопасности в день, когда будет подписано мирное соглашение с Россией. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного брифинга с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. И мы сегодня можем сказать – мы готовы дать политическую поддержку этим договоренностям", – сказал Макрон.
Он также отметил, что подготовительная работа, проведенная после саммита в Вашингтоне, завершена и будет политически одобрена на заседании "Коалиции желающих".
"Теперь все зависит от России, готова ли она к тем условиям, на которых она предлагала мир в Америке", – отметил президент Франции.
- 2 сентября руководитель Финляндии Стубб заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины, но перед тем, как такие меры могут быть реализованы, необходимо заключить мирное соглашение.
- 3 сентября НАТО Рютте заявил, что 4 сентября или "вскоре после этого" ожидает ясности о том, какие гарантии безопасности Европа сможет предложить Украине после окончания полномасштабной войны.
- Накануне встречи "Коалиции желающих" Зеленский заявил, что Украина точно получит гарантии безопасности.
