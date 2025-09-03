Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли буде підписано мирну угоду – Макрон
Європейські держави готові надати Україні гарантії безпеки в день, коли буде підписана мирна угода з Росією. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільного брифінгу з українським лідером Володимиром Зеленським.
"Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. І ми сьогодні можемо сказати – ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям", – сказав Макрон.
Він також зазначив, що підготовча робота, проведена після саміту у Вашингтоні, завершена та буде політично схвалена на засіданні "Коаліції охочих".
"Тепер все залежить від Росії, чи готова вона до тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці", – зазначив президент Франції.
- 2 вересня керівник Фінляндії Стубб заявив про прогрес у питанні гарантій безпеки для України, але перед тим, як такі заходи можуть бути реалізовані, необхідно укласти мирну угоду.
- 3 вересня НАТО Рютте заявив, що 4 вересня або "невдовзі після цього" очікує ясності про те, які гарантії безпеки Європа зможе запропонувати Україні після закінчення повномасштабної війни.
- Напередодні зустрічі "Коаліції охочих" Зеленський заявив, що Україна точно отримає гарантії безпеки.
