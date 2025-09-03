Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли буде підписано мирну угоду – Макрон

Президент Франції також наголосив, що тепер все залежить від Росії

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Європейські держави готові надати Україні гарантії безпеки в день, коли буде підписана мирна угода з Росією. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільного брифінгу з українським лідером Володимиром Зеленським.

"Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. І ми сьогодні можемо сказати – ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям", – сказав Макрон.

Він також зазначив, що підготовча робота, проведена після саміту у Вашингтоні, завершена та буде політично схвалена на засіданні "Коаліції охочих".

"Тепер все залежить від Росії, чи готова вона до тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці", – зазначив президент Франції.