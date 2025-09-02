Стубб заявив про прогрес у гарантіях безпеки для України, але потрібна мирна угода
В питанні гарантій безпеки для України досягнуто прогресу, однак перед тим, як такі заходи можуть бути реалізовані, необхідно укласти мирну угоду. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Reuters.
"Ми досягаємо прогресу в цьому питанні і, сподіваємося, скоро знайдемо рішення", – сказав Стубб.
Водночас він зазначив, що не надто оптимістично ставиться до можливого укладання мирної угоди або припинення вогню між Україною і Росією в найближчому майбутньому.
"Нам потрібно узгодити заходи безпеки зі Сполученими Штатами, які, по суті, забезпечать підтримку для цього. Ми зосереджуємося на цих питаннях разом із нашими начальниками оборони, які розробляють конкретні плани того, якою може бути така операція", – додав президент Фінляндії.
- 26 серпня FT повідомляло, що США, як і раніше, проти відправлення своїх військ в Україну, але готові надати авіацію й розвідку в межах гарантій безпеки.
- 31 серпня Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа працює над "досить точним планом" щодо відправлення військ до України.
