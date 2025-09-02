Стубб заявив про прогрес у гарантіях безпеки для України, але потрібна мирна угода

Водночас президент Фінляндії зазначив, що не надто оптимістично ставиться до можливого укладання мирної угоди

Александр Стубб (Фото: EPA)

В питанні гарантій безпеки для України досягнуто прогресу, однак перед тим, як такі заходи можуть бути реалізовані, необхідно укласти мирну угоду. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Reuters.

"Ми досягаємо прогресу в цьому питанні і, сподіваємося, скоро знайдемо рішення", – сказав Стубб.

Водночас він зазначив, що не надто оптимістично ставиться до можливого укладання мирної угоди або припинення вогню між Україною і Росією в найближчому майбутньому.

"Нам потрібно узгодити заходи безпеки зі Сполученими Штатами, які, по суті, забезпечать підтримку для цього. Ми зосереджуємося на цих питаннях разом із нашими начальниками оборони, які розробляють конкретні плани того, якою може бути така операція", – додав президент Фінляндії.