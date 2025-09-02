Стубб заявил о прогрессе в гарантиях безопасности для Украины, но нужно мирное соглашение

В то же время президент Финляндии отметил, что не слишком оптимистично относится к возможному заключению мирного соглашения

Александр Стубб (Фото: EPA)

В вопросе гарантий безопасности для Украины достигнут прогресс, однако перед тем, как такие меры могут быть реализованы, необходимо заключить мирное соглашение. Об этом заявивший президент Финляндии Александр Стубб, передает Reuters.

"Мы достигаем прогресса в этом вопросе и, надеемся, скоро найдем решение", – сказал Стубб.

Читайте также Сапоги солдат НАТО и аналог Статьи 5: о каких гарантиях безопасности говорят в Европе

При этом он отметил, что не слишком оптимистично относится к возможному заключению мирного соглашения или прекращению огня между Украиной и Россией в ближайшем будущем.

"Нам нужно согласовать меры безопасности с Соединенными Штатами, которые, по сути, обеспечат поддержку для этого. Мы сосредотачиваемся на этих вопросах вместе с нашими начальниками обороны, которые разрабатывают конкретные планы того, как может выглядеть такая операция", – добавил президент Финляндии.