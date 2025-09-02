Стубб заявил о прогрессе в гарантиях безопасности для Украины, но нужно мирное соглашение
В вопросе гарантий безопасности для Украины достигнут прогресс, однако перед тем, как такие меры могут быть реализованы, необходимо заключить мирное соглашение. Об этом заявивший президент Финляндии Александр Стубб, передает Reuters.
"Мы достигаем прогресса в этом вопросе и, надеемся, скоро найдем решение", – сказал Стубб.
При этом он отметил, что не слишком оптимистично относится к возможному заключению мирного соглашения или прекращению огня между Украиной и Россией в ближайшем будущем.
"Нам нужно согласовать меры безопасности с Соединенными Штатами, которые, по сути, обеспечат поддержку для этого. Мы сосредотачиваемся на этих вопросах вместе с нашими начальниками обороны, которые разрабатывают конкретные планы того, как может выглядеть такая операция", – добавил президент Финляндии.
- 26 августа FT сообщало, что США по-прежнему против отправки своих войск в Украину, но готовы предоставить авиацию и разведку в рамках гарантий безопасности.
- 31 августа Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа работает над "достаточно точным планом" по отправка войск в Украину.
