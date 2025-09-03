Рютте очікує, що "завтра або післязавтра" з'явиться ясність щодо гарантій безпеки

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує ясності про те, які гарантії безпеки Європа зможе запропонувати Україні після закінчення повномасштабної війни. Про це він заявив на пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає Reuters.

За його словами, ясність може бути внесена на саміті союзників України 4 вересня або "невдовзі після цього".

"Я очікую, що завтра або незабаром після цього з'явиться ясність щодо того, чого ми можемо домогтися спільно. Це означає, що ми можемо ще інтенсивніше взаємодіяти, зокрема з американською стороною, щоб зрозуміти, чого вони хочуть домогтися в плані своєї участі у гарантіях безпеки", – сказав Рютте.

Він також спробував запевнити членів НАТО в тому, що ресурси, виділені на гарантії безпеки України, не послаблять оборону східного флангу Альянсу перед обличчям Росії.

"Ми повинні уникати надмірного розпорошення наших ресурсів, а це означає, що нам завжди слід враховувати, який вплив це матиме на плани НАТО в галузі оборони", - сказав він.