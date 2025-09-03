Рютте ожидает, что "завтра или послезавтра" появится ясность по гарантиям безопасности

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает ясности о том, какие гарантии безопасности Европа сможет предложить Украине после окончания полномасштабной войны. Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Reuters.

По его словам, ясность может быть внесена на саммите союзников Украины 4 сентября или "вскоре после этого".

"Я ожидаю, что завтра или вскоре после этого появится ясность в отношении того, чего мы можем добиться сообща. Это означает, что мы можем еще интенсивнее взаимодействовать, в том числе с американской стороной, чтобы понять, чего они хотят добиться в плане своего участия в гарантиях безопасности", – сказал Рютте.

Он также попытался заверить членов НАТО в том, что ресурсы, выделенные на гарантии безопасности Украины, не ослабят оборону восточного фланга Альянса перед лицом России.

"Мы должны избегать чрезмерного распыления наших ресурсов, а это значит, что нам всегда следует учитывать, какое влияние это окажет на планы НАТО в области обороны", – сказал он.