Зеленський: Гарантії безпеки для України точно будуть

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна точно отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з лідером Франції Емманюелем Макроном.

Зеленський заявив, що вірить у роботу "Коаліції охочих" під головуванням Макрона та премʼєр-міністра Британії Кіра Стармера, до якої увійшли понад 30 країн.

Він висловив також сподівання на проведення двосторонніх зустрічей і переговорів команд, а також на результати засідання коаліції.

"Я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться – будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. Сильна українська армія, гарантії безпеки для людей, для наших сімей. Я не просто в це вірю, ми всі над цим працюємо", – наголосив глава держави.

3 вересня Зеленський прибув до Парижа на зустріч "Коаліції рішучих".

Серед учасників зустрічі будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.