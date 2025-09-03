Зеленський: Гарантії безпеки для України точно будуть
Україна точно отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з лідером Франції Емманюелем Макроном.
Зеленський заявив, що вірить у роботу "Коаліції охочих" під головуванням Макрона та премʼєр-міністра Британії Кіра Стармера, до якої увійшли понад 30 країн.
Він висловив також сподівання на проведення двосторонніх зустрічей і переговорів команд, а також на результати засідання коаліції.
"Я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться – будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. Сильна українська армія, гарантії безпеки для людей, для наших сімей. Я не просто в це вірю, ми всі над цим працюємо", – наголосив глава держави.
3 вересня Зеленський прибув до Парижа на зустріч "Коаліції рішучих".
Серед учасників зустрічі будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- 30 серпня The Telegraph писало, що США можуть розгорнути в Україні приватні військові компанії в межах гарантій безпеки. Трамп веде про це переговори з європейськими союзниками.
- 2 вересня президент Фінляндії заявив про прогрес у гарантіях безпеки для України, але перед тим, як ці заходи буде реалізовано, потрібно укласти мирну угоду між Україною і Росією.
- 3 вересня НАТО Рютте заявив, що 4 вересня або "невдовзі після цього" очікує ясності про те, які гарантії безпеки Європа зможе запропонувати Україні після закінчення повномасштабної війни.
