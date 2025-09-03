Зеленский: Гарантии безопасности для Украины точно будут

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина точно получит гарантии безопасности, которые станут результатом встречи "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Зеленский заявил, что верит в работу "Коалиции желающих" под председательством Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, в которую вошли более 30 стран.

Он выразил также надежду на проведение двусторонних встреч и переговоров команд, а также на результаты заседания коалиции.

"Я не знаю, в какой это день произойдет, но это точно произойдет – будут гарантии безопасности для Украины. Это очень важно. Сильная украинская армия, гарантии безопасности для людей, для наших семей. Я не просто в это верю, мы все над этим работаем", – подчеркнул Зеленский.

В то же время Макрон во время брифинга заявил, что европейские лидеры готовы предоставить Украине гарантии в тот день, когда будет подписан мир.

"Это то, что было сказано в Вашингтоне. Та работа, которая была поставлена перед нами, проведена, и мы сегодня можем сказать: мы готовы дать политическую поддержку этим договоренностям", – сказал президент Франции.

По его словам, после переговоров в Вашингтоне союзники готовы идти на обеспечение стабильных условий мира в Украине.

"Теперь все зависит от России, готова ли она к тем условиям, на которых она предлагала мир в Америке", – отметил президент Франции.

3 сентября Зеленский прибыл в Париж на встречу "Коалиции решительных".

Среди участников встречи будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.