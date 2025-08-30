The Telegraph: Трамп обсуждает развертывание в Украине солдат из частных военных компаний

План рассматривается как "обходной путь" обещания не направлять армию в Украину. В нем задействуют только граждан США

Войска США (Иллюстративное фото: Department of Defense)

США могут развернуть в Украине частные военные компании в рамках гарантий безопасности. Американский президент Дональд Трамп ведет переговоры об этом с европейскими союзниками, сообщает The Telegraph со ссылкой на "больше дюжины" брифингов чиновников и информацию от неназванных собеседников.

План разрабатывается как "обходной путь" после того, как президент США пообещал, что американские войска не будут размещены в Украине. Его обсуждают наряду с другими гарантиями безопасности. Сообщается, что частных американских солдат могут привлечь для восстановления линии обороны Украины, создания новых баз и защиты американских предприятий.

Частные солдаты США могут быть задействованы по типу войн в Ираке или Афганистане, где передовые укрепления были построены поблизости линии фронта. Это будет рассматриваться как "существенная поддержка" для европейских стран, которые готовы разместить в Украине свои миротворческие войска.

По словам неназванных собеседников, развертывание частных военных будет означать, что Белый дом заинтересован в игре и усилит сдерживающий эффект против нового возможного нападения России.

"Разместят на месте американских военных, то есть обладателей американских паспортов, что фактически является сдерживающим фактором для Путина", – сказал собеседник в Белом доме.

Чиновники отметили, что привлечение частных военных компаний позволило бы Трампу успокоить опасения среди сторонников из политического движения MAGA, которые против миротворцев в Украине. А также дало бы ему еще одну возможность "продемонстрировать свои деловые качества".