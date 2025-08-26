FT: Западные союзники составили примерный план размещения миротворцев в Украине

Несмотря на потенциальную помощь от США, некоторые страны ЕС все еще опасаются отправлять войска в Украину

Войска НАТО (Иллюстративное фото: x.com/NATO)

Западные союзники составили примерный план реализации гарантий безопасности в Украине и введения миротворцев. Об этом Financial Times сообщили трое неназванных официальных лиц.

По их словам, план может включать демилитаризованную зону, возможно, патрулируемую нейтральными миротворческими войсками из третьей страны по согласованию с Украиной и Россией.

Более "надежную" границу за этой зоной будут защищать украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО, говорят осведомленные лица. Далее силы сдерживания планируют разместить в глубине Украины в качестве "третьей линии обороны", а американские силы могут оказывать поддержку с тыла.

Однако, несмотря на согласие США оказать потенциальную поддержку Украине, но не войсками, а авиационными и разведывательными ресурсами, некоторые европейские страны все еще обеспокоены отправкой своих войск в Украину, говорят чиновники.