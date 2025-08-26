FT: Западные союзники составили примерный план размещения миротворцев в Украине
Западные союзники составили примерный план реализации гарантий безопасности в Украине и введения миротворцев. Об этом Financial Times сообщили трое неназванных официальных лиц.
По их словам, план может включать демилитаризованную зону, возможно, патрулируемую нейтральными миротворческими войсками из третьей страны по согласованию с Украиной и Россией.
Более "надежную" границу за этой зоной будут защищать украинские войска, вооруженные и обученные военными НАТО, говорят осведомленные лица. Далее силы сдерживания планируют разместить в глубине Украины в качестве "третьей линии обороны", а американские силы могут оказывать поддержку с тыла.
Однако, несмотря на согласие США оказать потенциальную поддержку Украине, но не войсками, а авиационными и разведывательными ресурсами, некоторые европейские страны все еще обеспокоены отправкой своих войск в Украину, говорят чиновники.
- 26 августа FT сообщало, что США по-прежнему против отправки своих войск в Украину, но готовы предоставить авиацию и разведку в рамках гарантий безопасности.
- Перед этим президент Зеленский заявлял, что наработки по гарантиям безопасности для Киева будут в ближайшее время. Над ними работают команды Украины, США, европейских партнеров.
- 25 августа вице-канцлер Германии заявлял, что страна примет участие в гарантиях безопасности для Украины. Позже президент Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на помощь Берлина.
