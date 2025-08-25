Зеленский: Рассчитываем, что Германия будет в реализации гарантий безопасности
Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Германия будет среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности для Украины. Об этом он сообщил по результатам встречи с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем, который прибыл с визитом в Киев.
Глава государства отметил, что во время встречи особое внимание уделили дипломатическим усилиям ради мира, усилению санкций против России и гарантиям безопасности.
"Продолжается соответствующая дипломатическая работа, в частности на уровне советников по национальной безопасности. Рассчитываем, что Германия будет среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности", – подчеркнул украинский лидер.
Также они обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, финансирование производства дронов и возможности программы PURL по закупке американского оружия для нашего государства.
"Продолжается работа по закупке двух дополнительных систем Patriot, а также по поставке дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства", – сообщил президент.
25 августа в Киев с визитом прибыли премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль.
На встрече с Ларсом Клингбайлем Зеленский заявил, что важно, чтобы среди стран, которые отправят в Украину свой военный контингент, были "большие государства" в частности главные лидеры "коалиции желающих".
- По информации Bloomberg, около 10 стран готовы отправить войска в Украину после прекращения боев.
- 21 августа глава ОП Андрей Ермак сообщил, что более трех стран готовы отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после прекращения боевых действий.
- 23 августа глава военного комитета НАТО заявил, что рассматривать сейчас вопрос об отправке миротворцев в Украину как гарантии безопасности – преждевременно.
