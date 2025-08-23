Глава военного комитета НАТО: Говорить о размещении миротворцев в Украине еще рано

Генерал отметил, что все еще не решены вопросы о полномочиях иностранного контингента

Джузеппе Драгоне (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Рассматривать сейчас вопрос об отправке сухопутного контингента стран-союзниц в Украину в качестве гарантий безопасности – преждевременно. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Драгоне в интервью Corriere della Sera.

"Эти вопросы являются частью международной политики и переговоров с Москвой. Но мы вообще не обсуждали их в НАТО, даже не намекали на них... Это преждевременно, мягко говоря", – сказал он.

Адмирал отметил, что вопрос о войсках союзников поднимался отдельными странами, но все еще находится "в зачаточном состоянии". По словам Драгоне, гарантии безопасности, которые обсуждают политики, должны определять контекст.

К примеру, кто будет решать на земле нарушили ли стороны соглашение о перемирии? Кто будет разрабатывать правила применения военной силы? Также пока не ясно, должны ли будут миротворцы только наблюдать за ситуацией или же смогут защищаться и каким оружием.

"Ничего не определено. В моей области я даже не знаю, есть ли вообще готовые войска, и, возможно, кто-то мог бы рассмотреть вариант с солдатами из стран, не входящих в НАТО. Но есть одно твердое утверждение: НАТО по-прежнему привержено прежде всего защите граждан своих государств-членов", – резюмировал Драгоне.