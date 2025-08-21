Reuters: Турция примет решение об отправке миротворцев в Украину после прекращения огня
Решения о направлении миротворческой миссии в Украину, в частности Турцией, не должны приниматься до достижения прекращения огня между Киевом и Москвой. Об этом Reuters 21 августа сообщил неназванный собеседник в турецком Минобороны.
"Сначала необходимо добиться прекращения огня между Россией и Украиной, затем определить рамки миссии с четким мандатом и прояснить степень вклада каждой страны", – сказал он.
Собеседника спросили, может ли Турция, которая является членом НАТО, рассматривать отправку миротворческого контингента в Украину в качестве части гарантий безопасности. Он отметил, что страна "прилагает усилия для содействия всем инициативам", которые направлены на мир и безопасность в регионе.
"Однако... делать оценки, основанные на прогнозах, которые еще не подкреплены конкретными фактами, было бы неразумно и неточно", – сказал собеседник.
- По информации Bloomberg, около 10 стран готовы отправить войска в Украину после прекращения боев.
- 21 августа глава ОП Андрей Ермак сообщил, что более трех стран готовы отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после прекращения боевых действий.
- В тот же день президент Чехии заявил, что поддерживает участие своих военных в потенциальной миротворческой миссии в Украине.
