Reuters: Туреччина прийме рішення про відправлення миротворців до України після припинення вогню

У Міністерстві оборони країни вважають "безглуздим" робити будь-які прогнози, поки немає конкретних дій

Армія Туреччини (Фото: x.com/TSKGnkur)

Рішення щодо направлення миротворчої місії до України, зокрема Туреччиною, не повинні прийматися до досягнення припинення вогню між Києвом та Москвою. Про це повідомив Reuters 21 серпня неназваний представник Міністерства оборони Туреччини.

"Спочатку необхідно досягти припинення вогню між Росією та Україною, потім визначити рамки місії з чітким мандатом і прояснити ступінь внеску кожної країни", – сказав він.

Співрозмовника запитали, чи може Туреччина, яка є членом НАТО, розглянути можливість направлення миротворчого контингенту до України як частину гарантій безпеки. Він зазначив, що країна "докладає зусиль для сприяння всім ініціативам", спрямованим на мир і безпеку в регіоні.

"Однак... робити оцінки, ґрунтуючись на прогнозах, які ще не підтверджені конкретними фактами, було б нерозумно і неточно", – сказав співрозмовник.