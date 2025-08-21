Павел підтримує участь чеських військових у потенційній миротворчій місії в Україні

Петр Павел (Фото: Filip Singer/EPA)

Президент Чехії Петр Павел підтримує участь військ країни у потенційній миротворчій місії в Україні. Таку думку він висловив у інтерв’ю медіа České noviny.

У разі розміщення миротворчих сил в Україні Чехія має взяти у них участь, оскільки вона є активним учасником мирного процесу, заявив Павел.

За його словами, конкретна участь залежатиме від форми мирної угоди.

"Також існує ідея, що вздовж лінії зіткнення буде створено певну демілітаризовану зону, незалежно від того, що буде домовлено. Така зона підлягатиме не лише технічному, а й фізичному нагляду. Ймовірно, також буде певне розгортання міжнародних сил", – додав президент Чехії.

Водночас днями міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що для Чехії нічого такого зараз не розглядається. Вона зауважила, що якщо після укладення перемир'я чеські військові будуть діяти в Україні, то це, на її думку, може бути схоже на ситуацію після військового конфлікту в колишній Югославії.

"Я не можу уявити, яким буде результат, тому що донедавна російська сторона відмовлялася розміщувати будь-які іноземні сили на території України. А тепер може відбутися зміна позиції", – сказав президент Чехії.

За словами речника чеського Міністерства оборони Давіда Шіми, якби чеська армія була залучена, це могло б включати, наприклад, навчання українських солдатів або допомогу в розмінуванні. Будь-яке розгортання солдатів мало б бути схвалене урядом та обома палатами парламенту.

17 липня Стармер заявив, що "коаліція охочих" активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я.

19 серпня Трамп сказав, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі".

За даними Bloomberg, близько 10 країн готові спрямувати війська до України в межах надання гарантій безпеки після припинення бойових дій.