Стармер: Плани відправлення в Україну миротворців готові, наскільки це можливо
"Коаліція рішучих" активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я. Про це прем'єр Британії Кір Стармер заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
"Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я, і саме тому минулого тижня ми провели зустріч "Коаліції рішучих", щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації", – зазначив Стармер.
Він уточнив, що для розробки конкретних військових планів потрібен час, тому їх вирішили підготувати до припинення вогню між Україною і Росією.
"Найважливіше і часто найскладніше – у нас є командна структура, завдяки якій плани можуть дуже швидко перейти від стадії планування до стадії реалізації", – розповів глава британського уряду.
- 12 квітня повідомлялося, що миротворців до України можуть відправити одразу після домовленостей щодо припинення вогню.
- 28 квітня повідомлялося, що у Британії побоюються, що Росія звинуватить миротворців в Україні у порушенні прав людини.
- 30 квітня The Times повідомляло, що Європі буде важко зібрати 25 000 миротворців для відправлення в Україну.
- 10 липня міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив, що Британія готова відправити своїх солдатів до України у межах реалізації планів "коаліції рішучих".
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