Стармер: Планы отправки в Украину миротворцев готовы, насколько это возможно
"Коалиция решительных" активно готовит отправку сил сдерживания в Украину – планы почти завершены и готовы к реализации после достижения перемирия. Об этом премьер Британии Кир Стармер заявивил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Я доволен, как и другие члены коалиции, что эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно до достижения перемирия, и именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу "коалиции решительных", чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации", – отметил Стармер.
Он уточнил, что для разработки конкретных военных планов нужно время, поэтому их решили подготовить до прекращения огня между Украиной и Россией.
"Самое важное и часто самое сложное – у нас есть командная структура, благодаря которой планы могут очень быстро перейти от стадии планирования к стадии реализации", – рассказал глава британского правительства.
- 12 апреля сообщалось, что миротворцев в Украину могут отправить сразу после договоренностей о прекращении огня.
- 28 апреля сообщалось, что в Британии опасаются, что в Британии опасаются, что Россия обвинит миротворцев в Украине в нарушении прав человека.
- 30 апреля The Times сообщало, что Европе будет трудно собрать 25 000 миротворцев для отправки в Украину.
- 10 июля министр обороны Британии Джон Гили сообщил, что Британия готова отправить своих солдат в Украину в рамках реализации планов "коалиции решительных".
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