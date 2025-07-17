Стармер: Планы отправки в Украину миротворцев готовы, насколько это возможно

Кир Стармер (Фото: EPA)

"Коалиция решительных" активно готовит отправку сил сдерживания в Украину – планы почти завершены и готовы к реализации после достижения перемирия. Об этом премьер Британии Кир Стармер заявивил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Я доволен, как и другие члены коалиции, что эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно до достижения перемирия, и именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу "коалиции решительных", чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации", – отметил Стармер.

Он уточнил, что для разработки конкретных военных планов нужно время, поэтому их решили подготовить до прекращения огня между Украиной и Россией.

"Самое важное и часто самое сложное – у нас есть командная структура, благодаря которой планы могут очень быстро перейти от стадии планирования к стадии реализации", – рассказал глава британского правительства.