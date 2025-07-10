Британия готова отправить своих солдат в Украину – глава Минобороны

Для защиты Европы также будут созданы силы численностью 50 тысяч военнослужащих

Джон Гилли (Фото: Filip Singer/EPA)

Британия готова отправить своих солдат в Украину для укрепления режима прекращения огня с Россией в рамках реализации планов "коалиции решительных". Об этом сообщил министр обороны. Джон Гилли в эфире Times Radio, сообщает Express.co.uk.

"Премьер-министр (Великобритании – ред.) всегда ясно давал понять, что готов отправить войска в Украину для укрепления режима прекращения огня", – отметил Гилли.

Ожидается, что Франция и Великобритания предоставят основную часть военного контингента, хотя план также требует поддержки со стороны США.

Министр обороны также заявил, что для защиты Европы будут созданы силы численностью 50 тысяч военнослужащих, поскольку Великобритания и Франция активизируют военное сотрудничество.

Гилли также заявил, что на сегодняшнем франко-британском саммите будут обсуждаться вопросы сдерживания обеих стран "перед лицом экстремальных угроз" в Европе.