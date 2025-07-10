Британія готова відправити своїх солдатів до України – глава Міноборони

Для захисту Європи також буде створено сили чисельністю 50 тисяч військовослужбовців

Джон Гілі (Фото: Filip Singer/EPA)

Британія готова відправити своїх солдатів до України для зміцнення режиму припинення вогню з Росією у межах реалізації планів "коаліції рішучих". Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі в ефірі Times Radio, передає Express.co.uk.

"Прем'єр-міністр (Британії. – Ред.) завжди чітко давав зрозуміти, що готовий відправити війська в Україну для зміцнення режиму припинення вогню", – зазначив Гілі.

Очікується, що Франція та Британія нададуть основну частину військового контингенту, хоча план також потребує підтримки з боку США.

Міністр оборони також заявив, що для захисту Європи буде створено сили чисельністю 50 тисяч військовослужбовців, оскільки Британія та Франція активізують військову співпрацю.

Гілі також заявив, що на сьогоднішньому франко-британському саміті обговорюватимуться і питання стримування двох країн "перед екстремальними загрозами" в Європі.