У Латвії вважають, що передчасно обговорювати відправлення військових в Україну

Едгар Рінкевичс (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Говорити про те, чи братимуть участь латвійські солдати в забезпеченні миру в Україні, зможемо тоді, коли буде ясно, якими є гарантії безпеки, і яку роль візьмуть на себе країни Європи. Таку думку на брифінгу висловив президент Латвії Едгар Рінкевичс, передає Delfi.

"Якщо буде мирний договір або мирна угода з гарантіями безпеки, то йтиметься і про потенційну присутність країн Європи та країн-учасниць НАТО у гарантуванні цього мирного договору", – сказав Рінкевичс.

За його словами, насамперед потрібно укласти мирний договір, і зрозуміти які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки, якою буде роль європейських країн.

І з цього фактично виходитиме, якою буде роль Латвії у цьому процесі, уточнив Рінкевичс.

"Якщо ми говоримо про можливе відправлення наших солдатів до України в межах гарантування цього мирного договору, для реалізації гарантій безпеки, то насамперед у Латвії це рішення приймає Сейм, а до цього обговорює уряд та Рада національної безпеки. Але щоб говорити про все це, потрібно знати ясно всі деталі. Нині цього немає", – наголосив президент Латвії.

Він зазначив, що над цим зараз працюють представники збройних сил країн-учасниць "коаліції охочих".

"Але рішення немає. Коли буде більше ясності, будуть дискусії", – сказав латвійський президент.

17 липня Стармер заявив, що "коаліція охочих" активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я.

19 серпня Трамп заявив, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі".

За даними Bloomberg, близько 10 країн готові спрямувати війська до України в межах надання гарантій безпеки після припинення бойових дій.