Британія готова направити свої війська для захисту неба й портів України

Лондон надасть солдатів для матеріально-технічного забезпечення й навчання, але не розмістить їх поблизу Росії

Ентоні Радакін (Фото: Andy Rain/EPA)

Лондон поінформує Вашингтон, що готовий відправити війська для захисту повітряного та морського простору України, але не на лінію фронту з Росією. Про це повідомила газета The Guardian із посиланням на начальника Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіна.

У середу, 20 серпня, Радакін відвідає зустрічі в Пентагоні, метою яких є остаточне узгодження зобов'язань 30 різних країн щодо національної безпеки України. Очікується, що адмірал підтвердить, що Великобританія надасть солдатів для матеріально-технічного забезпечення та навчання, але не розмістить їх поблизу Росії.

Раніше офіційні особи говорили про розгортання до 30 000 військовослужбовців для захисту українських об'єктів, але цю цифру скоротили через опір деяких європейських країн, зазначило медіа.

Неназваний британський посадовець заявив, що середа – справді важливий момент.

"У Вашингтоні нічого не відбувається без зеленого світла від президента, тому підтримка Дональдом Трампом гарантій безпеки в понеділок започаткувала велику активність", – наголосив співрозмовник.

Інший посадовець сказав, що Радакін повторить обіцянки, дані минулого тижня міністром оборони Британії Джоном Гілі, який заявив, що Лондон готовий розгорнути війська в Україні, "щоб забезпечити безпечне небо, безпечне море та зміцнити українські збройні сили".

За їхніми словами, міністри розглядали це як матеріально-технічну та навчальну підтримку, а не як відправлення батальйонів фронтових військ, які можуть зрештою опинитися у бою.

19 серпня Трамп заявив, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі".

За даними Bloomberg, близько 10 країн готові спрямувати війська до України в межах надання гарантій безпеки після припинення бойових дій.