Прем’єр Японії заявив про готовність надати Україні гарантії безпеки

Токіо зважить, що може і має зробити, зокрема з погляду законів та можливостей, сказав Шігеру Ішіба

Шігеру Ішіба (Фото: Franck Robichon/EPA)

Японія готова брати участь у наданні гарантій безпеки для України. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Шігеру Ішіба, передає телеканал CNN.

"Ми докладно обговоримо, що наша країна може і має зробити, зокрема з погляду законів та можливостей, і відіграємо відповідну роль", – заявив Ішіба журналістам у вівторок у своєму офісі в Токіо.

Однак прем’єр країни наголосив, що Японія "не перебуває у тій фазі, коли ми можемо надати детальну інформацію" про підтримку, яку вона може запропонувати Україні.

Японія, яка не є членом НАТО, тісно співпрацює з Альянсом, і коментарі Ішіби свідчать про те, наскільки багато західних країн готові допомогти захистити Україну у разі майбутньої російської агресії після укладання мирної угоди, яка покладе край вторгненню РФ, зазначили журналісти.

CNN нагадав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у понеділок, що 30 країн, включно з Японією, працюють над рамковою програмою зі зміцнення безпеки України після припинення вогню або укладання повної мирної угоди між Києвом та Москвою.

Вранці 19 серпня Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами над конкретним наповненням гарантій безпеки.

"Коаліція охочих" на черговій зустрічі того самого дня ухвалила подальші кроки щодо підтримки України, зокрема домовилася про зустріч з військовими США для обговорення безпекових гарантій і продовження санкційного тиску на Росію.