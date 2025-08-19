Прем’єр Японії заявив про готовність надати Україні гарантії безпеки
Японія готова брати участь у наданні гарантій безпеки для України. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Шігеру Ішіба, передає телеканал CNN.
"Ми докладно обговоримо, що наша країна може і має зробити, зокрема з погляду законів та можливостей, і відіграємо відповідну роль", – заявив Ішіба журналістам у вівторок у своєму офісі в Токіо.
Однак прем’єр країни наголосив, що Японія "не перебуває у тій фазі, коли ми можемо надати детальну інформацію" про підтримку, яку вона може запропонувати Україні.
Японія, яка не є членом НАТО, тісно співпрацює з Альянсом, і коментарі Ішіби свідчать про те, наскільки багато західних країн готові допомогти захистити Україну у разі майбутньої російської агресії після укладання мирної угоди, яка покладе край вторгненню РФ, зазначили журналісти.
CNN нагадав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у понеділок, що 30 країн, включно з Японією, працюють над рамковою програмою зі зміцнення безпеки України після припинення вогню або укладання повної мирної угоди між Києвом та Москвою.
- Вранці 19 серпня Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами над конкретним наповненням гарантій безпеки.
- "Коаліція охочих" на черговій зустрічі того самого дня ухвалила подальші кроки щодо підтримки України, зокрема домовилася про зустріч з військовими США для обговорення безпекових гарантій і продовження санкційного тиску на Росію.
