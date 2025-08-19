Премьер Японии заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

Токио взвесит, что может и должен сделать, в том числе с точки зрения законов и возможностей, сказал Сигэру Исиба

Сигэру Исиба (Фото: Franck Robichon/EPA)

Япония готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Сигэру Исиба, передает телеканал CNN.

"Мы подробно обсудим, что наша страна может и должна сделать, в том числе с точки зрения законов и возможностей, и сыграем соответствующую роль", — заявил Исиба журналистам во вторник в своем офисе в Токио.

Однако премьер страны подчеркнул, что Япония "не находится в той фазе, когда мы можем предоставить подробную информацию" о поддержке, которую она может предложить Украине.

Япония, которая не является членом НАТО, тесно сотрудничает с Альянсом, и комментарии Исибы свидетельствуют о том, насколько много западных стран готово помочь защитить Украину в случае будущей российской агрессии после заключения мирного соглашения, которое положит конец вторжению РФ, отметили журналисты.

CNN напомнил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в понедельник, что 30 стран, включая Японию, работают над рамочной программой по укреплению безопасности Украины после прекращения огня или заключения полного мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Утром 19 августа Зеленский заявил, что Украина работает с партнерами над конкретным наполнением гарантий безопасности.

"Коалиция желающих" на очередной встрече в тот же день приняла дальнейшие шаги по поддержке Украины, в частности договорилась о встрече с военными США для обсуждения гарантий безопасности и продлении санкционного давления на Россию.