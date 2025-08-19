Зеленский после встреч в США: Работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности

Президент назвал переговоры в Вашингтоне значительным шагом к завершению войны

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Украина работает с партнерами над конкретным наполнением гарантий безопасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встреч в США.

Глава государства заявил, что 18 августа состоялись важные переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

"Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности", – уточнил Зеленский.

19 августа продолжится координация на уровне лидеров, будут обсуждения, готовятся соответствующие форматы.

"Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут", – добавил он.

Зеленский поблагодарил всех партнеров за решимость и поддержку. Он подчеркнул, что Украина чувствует эту силу.

"И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью – благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", – резюмировал президент.