Зеленский после встреч в США: Работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности
Украина работает с партнерами над конкретным наполнением гарантий безопасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встреч в США.
Глава государства заявил, что 18 августа состоялись важные переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
"Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности", – уточнил Зеленский.
19 августа продолжится координация на уровне лидеров, будут обсуждения, готовятся соответствующие форматы.
"Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут", – добавил он.
Зеленский поблагодарил всех партнеров за решимость и поддержку. Он подчеркнул, что Украина чувствует эту силу.
"И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью – благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", – резюмировал президент.
- 18 августа Трамп встретился с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме. Об этом и других событиях читайте в хронике LIGA.net о ходе переговоров.
- После переговоров президент США заявил, что готовит встречу Зеленского и Путина.
