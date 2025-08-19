Евродепутат: Трамп должен определиться, поддерживает ли он позицию Путина или европейцев

Михаэль Галер убежден, что для завершения войны первый шаг – это прекращение огня, а переговоры должны начаться после этого

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен определиться, поддерживает ли он позицию российского диктатора Владимира Путина, или позицию своих европейских союзников, считает член Европейского парламента от партии Христианско-демократический союз Германии Михаэль Галер. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net для разбора по мирным переговорам, которые состоялись 18 августа в Вашингтоне.

По мнению депутата, важно, чтобы от европейских лидеров и президента Владимира Зеленского звучало единое послание: безопасность Европы под угрозой.

"Трамп должен определиться, поддерживает ли он позицию Путина или позицию своих европейских союзников. Мы все еще убеждены, что для завершения войны первый шаг – это прекращение огня, а переговоры должны начаться после этого", – сказал Галер.

Евродепутат убежден, что Трамп должен признать, что в случае, если кто-то отказывается от прекращения огня, санкции должны быть наложены непосредственно на Россию.

Он также добавил, что если сейчас вопрос вступления в НАТО не является актуальным, хотя это лучшая гарантия безопасности, отдельные партнеры Украины, в частности США, должны взять на себя обязательства, которые будут эквивалентны обязательствам статьи 5.

"Нам нужно убедить Трампа, что любое фактическое присутствие российских войск на украинской территории не означает юридического признания этих территорий частью России", – подчеркнул парламентарий.