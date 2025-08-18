Главе МИД Чехии "сложно понять", почему Трамп уже не требует от России прекращения огня

В Европе есть общее видение по поддержке гарантий безопасности для Украины, заявил Ян Липавский

Ян Липавский (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Министру иностранных дел Чехии Яну Липавскому "сложно понять", почему президент США Дональд Трамп больше не требует от России прекращения огня. Такое мнение он высказал в комментарии BBC News Channel.

Глава чешского МИД заявил, что среди европейских лидеров существует "общее понимание" того, что "мы должны поддержать Украину относительно возможных будущих гарантий безопасности".

Липавский добавил, что в минувшие выходные он обзванивал всех своих европейских коллег, чтобы "убедиться, что у нас одинаковые позиции".

Кроме гарантий безопасности, министр заявил, что "есть четкое понимание того, что не следует поощрять Россию за ее империалистическую политику", и эта позиция должна быть отражена в переговорах.

Глава МИД Чехии акцентировал, что предложение Трампа о том, что прекращение огня должно быть достигнуто после заключения мирного соглашения, а не до него, ему "сложно понять".

"Мы обсуждаем мир и ежедневно видим, как российские бомбы падают на украинские города", — продолжил он.