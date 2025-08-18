Главі МЗС Чехії "складно зрозуміти", чому Трамп вже не вимагає від Росії припинення вогню
Міністру закордонних справ Чехії Яну Ліпавському "складно зрозуміти", чому президент США Дональд Трамп більше не вимагає від Росії припинення вогню. Таку думку він висловив у коментарі BBC News Channel.
Глава чеського МЗС заявив, що серед європейських лідерів існує "спільне розуміння" того, що "ми маємо підтримати Україну щодо можливих майбутніх гарантій безпеки".
Ліпавський додав, що минулими вихідними він обдзвонював усіх своїх європейських колег, щоб "переконатися, що в нас однакові позиції".
Крім гарантій безпеки, міністр заявив, що "є чітке розуміння того, що не слід заохочувати Росію за її імперіалістичну політику", і ця позиція має бути відображена в переговорах.
Глава МЗС Чехії акцентував, що пропозицію Трампа про те, що припинення вогню має бути досягнуто після укладання мирної угоди, а не до неї, йому "складно зрозуміти".
"Ми обговорюємо мир і щодня бачимо, як російські бомби падають на українські міста", – продовжив він.
- 16 серпня 2025 року Трамп після переговорів з Путіним на Алясці та розмови із Зеленським заявив, що потрібно перейти до мирної угоди, а не просто до припинення вогню для завершення війни.
- 18 серпня Трамп відповів на хвилю критики в американських медіа щодо його плану мирного врегулювання російсько-української війни та заявив, що "точно знає, що робить".
