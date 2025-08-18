Трамп заявив, що точно знає, що робить у питанні припинення війни в Україні

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ/ EPA )

Президент США Дональд Трамп відповів на хвилю критики в американських медіа щодо його плану мирного врегулювання російсько-української війни та заявив, що "точно знає, що робить". Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

"Я врегулював шість воєн за шість місяців, одну з них – можливу ядерну катастрофу, і все ж мені доводиться читати та слухати Wall Street Journal та багатьох інших, хто насправді нічого не розуміє, які розповідають мені, що я роблю неправильно в цьому російсько-українському безладі", – обурився Трамп.

Американський президент вчергове нагадав, що російсько-українська війна є "війною Байдена" і її "ніколи б не сталося" за його президентства.

"Я тут лише для того, щоб зупинити це, а не продовжувати. Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами й ніколи не могли нічого зробити, щоб їх зупинити", – написав американський лідер.

На думку Трампа, критика його дій лише ускладнює "виправлення нинішньої катастрофи" між Росією та Україною.

"Всупереч усім моїм легковажним і дуже заздрісним критикам, я доведу це до кінця – я завжди це роблю", – пообіцяв президент США.

У іншому дописі він додав, що навіть якби Росія відмовилася від всіх претензій до України, а на додаток віддала Москву, Санкт-Петербург і прилеглі території, його опоненти назвали б цей день "поганим і принизливим для Дональда Трампа".