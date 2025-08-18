Трамп заявил, что точно знает, что делает в вопросе прекращения войны в Украине
Президент США Дональд Трамп ответил на волну критики в американских медиа в отношении его плана мирного урегулирования российско-украинской войны и заявил, что "точно знает, что делает". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
"Я урегулировал шесть войн за шесть месяцев, одну из которых – потенциальную ядерную катастрофу, и все же мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто на самом деле ничего не понимает, которые рассказывают мне, что я делаю неправильно в этом российско-украинском хаосе", – возмутился Трамп.
Американский президент в очередной раз напомнил, что российско-украинская война является "войной Байдена" и "никогда бы не произошла" при его президентстве.
"Я здесь только для того, чтобы остановить это, а не продолжать. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и никогда не могли ничего сделать, чтобы остановить их", – написал американский лидер.
По мнению Трампа, критика его действий только усугубляет "исправление нынешней катастрофы" между Россией и Украиной.
"Вопреки всем моим легкомысленным и очень завистливым критикам, я доведу это до конца – я всегда это делаю", – пообещал президент США.
В другом посте он добавил, что даже если бы Россия отказалась от всех претензий к Украине и к тому же отдала Москву, Санкт-Петербург и прилегающие территории, его оппоненты назвали бы этот день "плохим и унизительным для Дональда Трампа".
