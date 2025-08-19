Німецький євродепутат: Трамп має визначитися, чи підтримує він позицію Путіна, чи позицію європейців
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має визначитися, чи підтримує він позицію російського диктатора Володимира Путіна, чи позицію своїх європейських союзників, вважає член Європейського парламенту від партії Християнсько-демократичний союз Німеччини Міхаель Галер. Таку думку він висловив в коментарі LIGA.net для розбору щодо мирних переговорів, які відбулися 18 серпня у Вашингтоні.
На думку депутата, важливо, щоб від європейських лідерів та президента Володимира Зеленського лунало єдине послання: безпека Європи під загрозою.
"Трамп має визначитися, чи підтримує він позицію Путіна, чи позицію своїх європейських союзників. Ми все ще переконані, що для завершення війни перший крок – це припинення вогню, а переговори мають розпочатися після цього", – сказав Галер.
Євродепутат переконаний, що Трамп повинен визнати, що у разі, якщо хтось відмовляється від припинення вогню, санкції мають бути накладені безпосередньо на Росію.
Він також додав, що якщо наразі питання вступу до НАТО не є актуальним, хоча це найкраща безпекова гарантія, окремі партнери України, зокрема США, повинні взяти на себе зобов'язання, які будуть еквівалентними зобов'язанням статті 5.
"Нам потрібно переконати Трампа, що будь-яка фактична присутність російських військ на українській території не означає юридичного визнання цих територій частиною Росії", – наголосив парламентар.
- 16 серпня 2025 року Трамп після переговорів з Путіним на Алясці та розмови із Зеленським заявив, що потрібно перейти до мирної угоди, а не просто до припинення вогню для завершення війни.
- 18 серпня Трамп зустрівся із Зеленським та лідерами Європи у Білому домі. Про цю й інші події читайте у хроніці LIGA.net про перебіг перемовин.
- Після перемовин президент США заявив, що готує зустріч Зеленського та Путіна.
Коментарі (0)