Німецький євродепутат: Трамп має визначитися, чи підтримує він позицію Путіна, чи позицію європейців

Міхаель Галер переконаний, що для завершення війни перший крок – це припинення вогню, а переговори мають розпочатися після цього

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має визначитися, чи підтримує він позицію російського диктатора Володимира Путіна, чи позицію своїх європейських союзників, вважає член Європейського парламенту від партії Християнсько-демократичний союз Німеччини Міхаель Галер. Таку думку він висловив в коментарі LIGA.net для розбору щодо мирних переговорів, які відбулися 18 серпня у Вашингтоні.

На думку депутата, важливо, щоб від європейських лідерів та президента Володимира Зеленського лунало єдине послання: безпека Європи під загрозою.

"Трамп має визначитися, чи підтримує він позицію Путіна, чи позицію своїх європейських союзників. Ми все ще переконані, що для завершення війни перший крок – це припинення вогню, а переговори мають розпочатися після цього", – сказав Галер.

Євродепутат переконаний, що Трамп повинен визнати, що у разі, якщо хтось відмовляється від припинення вогню, санкції мають бути накладені безпосередньо на Росію.

Він також додав, що якщо наразі питання вступу до НАТО не є актуальним, хоча це найкраща безпекова гарантія, окремі партнери України, зокрема США, повинні взяти на себе зобов'язання, які будуть еквівалентними зобов'язанням статті 5.

"Нам потрібно переконати Трампа, що будь-яка фактична присутність російських військ на українській території не означає юридичного визнання цих територій частиною Росії", – наголосив парламентар.