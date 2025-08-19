Зеленський після зустрічей у США: Працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки

Президент назвав перемовини у Вашингтоні значним кроком до завершення війни

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Україна працює з партнерами над конкретним наповненням гарантій безпеки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічей у США.

Глава держави заявив, що 18 серпня відбулися важливі переговори у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

"Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки", – уточнив Зеленський.

19 серпня продовжиться координація на рівні лідерів, будуть обговорення, готуються відповідні формати.

"Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть", – додав він.

Зеленський подякував усім партнерам за рішучість і підтримку. Він наголосив, що Україна відчуває цю силу.

"І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", – резюмував президент.