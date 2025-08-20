Британия готова направить свои войска для защиты неба и портов Украины

Лондон предоставит солдат для материально-технического обеспечения и обучения, но не разместит их вблизи России

Энтони Радакин (Фото: Andy Rain/EPA)

Лондон проинформирует Вашингтон, что готов отправить войска для защиты воздушного и морского пространства Украины, но не на линию фронта с Россией. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на начальника Штаба обороны Великобритании Энтони Радакина.

В среду, 20 августа, Радакин посетит встречи в Пентагоне, целью которых является окончательное согласование обязательств 30 разных стран по национальной безопасности Украины. Ожидается, что адмирал подтвердит, что Великобритания предоставит солдат для материально-технического обеспечения и обучения, но не разместит их вблизи России.

Ранее официальные лица говорили о развертывании до 30 000 военнослужащих для защиты украинских объектов, но эту цифру сократили из-за сопротивления некоторых европейских стран, отметило медиа.

Неназванный британский чиновник заявил, что среда – действительно важный момент.

"В Вашингтоне ничего не происходит без зеленого света от президента, поэтому поддержка Дональдом Трампом гарантий безопасности в понедельник начала большую активность", — подчеркнул собеседник.

Другой чиновник сказал, что Радакин повторит обещания, данные на прошлой неделе министром обороны Британии Джоном Хили, который заявил, что Лондон готов развернуть войска в Украине, "чтобы обеспечить безопасное небо, безопасное море и укрепить украинские вооруженные силы".

По их словам, министры рассматривали это как материально-техническую и учебную поддержку, а не как отправку батальонов фронтовых войск, которые могут в конце концов оказаться в бою.

19 августа Трамп заявил, что США не будут отправлять военных в Украину, но помогут "в воздухе".

По данным Bloomberg, около 10 стран готовы направить войска в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности после прекращения боевых действий.