В Латвии считают, что преждевременно обсуждать отправку военных в Украину

Эдгарс Ринкевичс (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Говорить о том, будут ли участвовать латвийские солдаты в обеспечении мира в Украине, можно тогда, когда будет ясно, какими будут гарантии безопасности, и какую роль возьмут на себя страны Европы. Такое мнение на брифинге высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич, передает Delfi.

"Если будет мирный договор или мирное соглашение с гарантиями безопасности, то речь пойдет и о потенциальном присутствии стран Европы и стран-участниц НАТО в обеспечении этого мирного договора", — сказал Ринкевич.

По его словам, прежде всего нужно заключить мирный договор, и понять какие основные элементы этого соглашения, какими будут гарантии безопасности, какой будет роль европейских стран.

И из этого фактически будет исходить, какой будет роль Латвии в этом процессе, уточнил Ринкевич.

"Если мы говорим о возможной отправке наших солдат в Украину в рамках обеспечения этого мирного договора, для реализации гарантий безопасности, то прежде всего в Латвии это решение принимает Сейм, а до этого обсуждает правительство и Совет национальной безопасности. Но чтобы говорить обо всем этом, нужно знать ясно все детали. Сейчас этого нет", — подчеркнул президент Латвии.

Он отметил, что над этим сейчас работают представители вооруженных сил стран-участниц "коалиции желающих".

"Но решения нет. Когда будет больше ясности, будут дискуссии", — сказал латвийский президент.

17 июля Стармер заявил, что "коалиция желающих" активно готовит отправку сил сдерживания в Украину – планы почти завершены и готовы к реализации после достижения перемирия.

19 августа Трамп заявил, что США не будут отправлять военных в Украину, но помогут "в воздухе".

По данным Bloomberg, около 10 стран готовы направить войска в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности после прекращения боевых действий.