Павел поддерживает участие чешских военных в потенциальной миротворческой миссии в Украине

Петр Павел (Фото: Filip Singer/EPA)

Президент Чехии Петр Павел поддерживает участие войск страны в потенциальной миротворческой миссии в Украине. Такое мнение он высказал в интервью медиа České noviny.

В случае размещения миротворческих сил в Украине Чехия должна принять в них участие, поскольку она является активным участником мирного процесса, заявил Павел.

Читайте также В Латвии считают, что преждевременно обсуждать отправку военных в Украину

По его словам, конкретное участие будет зависеть от формы мирного соглашения.

"Также существует идея, что вдоль линии соприкосновения будет создана определенная демилитаризованная зона, независимо от того, что будет договорено. Такая зона будет подлежать не только техническому, но и физическому надзору. Вероятно, также будет определенное развертывание международных сил", – добавил президент Чехии.

В то же время на днях министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что для Чехии ничего такого сейчас не рассматривается. Она отметила, что если после заключения перемирия чешские военные будут действовать в Украине, то это, по ее мнению, может быть похоже на ситуацию после военного конфликта в бывшей Югославии.

"Я не могу представить, каким будет результат, потому что до недавнего времени российская сторона отказывалась размещать любые иностранные силы на территории Украины. А теперь может произойти изменение позиции", – сказал президент Чехии.

По словам спикера чешского Министерства обороны Давида Шимы, если бы чешская армия была привлечена, это могло бы включать, например, обучение украинских солдат или помощь в разминировании. Любое развертывание солдат должно быть одобрено правительством и обеими палатами парламента.

17 июля Стармер заявил, что "коалиция желающих" активно готовит отправку сил сдерживания в Украину – планы почти завершены и готовы к реализации после достижения перемирия.

19 августа Трамп сказал, что США не будут отправлять военных в Украину, но помогут "в воздухе".

По данным Bloomberg, около 10 стран готовы направить войска в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности после прекращения боевых действий.