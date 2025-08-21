Більше ніж три країни готові відправити свої війська в Україну – Єрмак

Андрій Єрмак (Фото: president.gov.u)

Понад три країни готові направити свої війська в Україну в межах надання гарантій безпеки після припинення бойових дій. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

На запитання журналістів, чи можуть Німеччина, Велика Британія та Франція відправити війська в Україну, Єрмак підтвердив готовність частини союзників до такого кроку.

"Я можу підтвердити, що понад три країни готові направити солдатів, але не хочу називати конкретні держави, хоча деякі з тих, кого ви згадали, дійсно є серед них. Усе це потрібно узгодити зі Сполученими Штатами, щоб зберегти єдність нашого фронту та виробити спільні правила бойових дій. У нас точно будуть союзні війська на нашій землі", – заявив глава Офісу президента.

Щодо кількості іноземних військових, Єрмак пояснив, що наразі триває оцінка потреб.

"У нас довгий кордон з Росією, і наші командири аналізують, який розмір іноземних контингентів необхідний для його охорони. Потрібно визначити характер їхнього мандату, способи розгортання, прерогативи та межі місії", – додав Єрмак.