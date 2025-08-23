Голова військового комітету НАТО: Говорити про розміщення миротворців в Україні ще зарано

Генерал зазначив, що все ще не розв'язано питання про повноваження іноземного контингенту

Джузеппе Драгоне (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Розглядати зараз питання про відправлення сухопутного контингенту країн-союзниць в Україну як гарантії безпеки – передчасно. Про це заявив глава Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Ці питання є частиною міжнародної політики та переговорів з Москвою. Але ми взагалі не обговорювали їх у НАТО, навіть не натякали на них... Це передчасно, м'яко кажучи", – сказав він.

Адмірал зазначив, що питання про війська союзників порушувалося окремими країнами, але все ще перебуває "в зародковому стані". За словами Драгоне, гарантії безпеки, які обговорюють політики, мають визначати контекст.

Приміром, хто вирішуватиме на землі, чи порушили сторони угоду про перемир'я? Хто розроблятиме правила застосування військової сили? Також поки що незрозуміло, чи повинні будуть миротворці тільки спостерігати за ситуацією, чи зможуть захищатися і якою зброєю.

"Нічого не визначено. У моїй галузі я навіть не знаю, чи є взагалі готові війська, і, можливо, хтось міг би розглянути варіант із солдатами з країн, що не входять до НАТО. Але є одне тверде твердження: НАТО, як і раніше, прихильне насамперед до захисту громадян своїх держав-членів", – резюмував Драгоне.